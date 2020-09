手遊｜PS1初代《電車GO！》山手線手機免費玩　 快速上手7大攻略

初代電車GO!免費玩網址

今次免費讓人玩的正是1997年推出的PS1初代《電車GO!》,當時的車站配音還未換成現在的女性語音,粗糙的多邊形畫面也叫人懷念。遊戲雖然只提供了山手線而非全站,但能夠簡單在手機重返《電車GO!》世界,控制電車及停站已令人大叫過癮。不過《電車GO!》一點也不易玩,以下便提供快速上手攻略:

PS4/Switch 即將推出的電車GO!

此次讓人免費玩回初代《電車GO!》,官方也是想推廣一下即將在12月3日推出的《電車でGO!!! はしろう山手線》(Switch 版日期未定)。此作取自街機版電車GO!作改良,加入山手線新站高輪Gateway,還支援PS VR確是令電車GO迷歡喜。官方也放出了1997及2020年兩版本的對比,確是時代的眼淚。

