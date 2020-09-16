手遊｜PS1初代《電車GO！》山手線手機免費玩　 快速上手7大攻略

闊別多年的《電車GO!》全新一集將於PS4及Switch平台推出，不過為慶祝此事，SQEX及Taito還把初代的電車GO!放了上網，以Web Game型式免費讓人玩，超懷念，一齊回味當年回憶。以下是亦會提供7大攻略心得。

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初代電車GO!免費玩網址

今次免費讓人玩的正是1997年推出的PS1初代《電車GO!》，當時的車站配音還未換成現在的女性語音，粗糙的多邊形畫面也叫人懷念。遊戲雖然只提供了山手線而非全站，但能夠簡單在手機重返《電車GO!》世界，控制電車及停站已令人大叫過癮。不過《電車GO!》一點也不易玩，以下便提供快速上手攻略：

👇👇手機免費玩《電車GO!》快速上手7大心得攻略👇👇

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PS4/Switch 即將推出的電車GO!

此次讓人免費玩回初代《電車GO!》，官方也是想推廣一下即將在12月3日推出的《電車でGO!!! はしろう山手線》（Switch 版日期未定)。此作取自街機版電車GO!作改良，加入山手線新站高輪Gateway，還支援PS VR確是令電車GO迷歡喜。官方也放出了1997及2020年兩版本的對比，確是時代的眼淚。

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👇👇 同場加映：Ubisoft Zelda《芬尼克斯傳說》8 大相似位及 6 大強化位👇👇

Ubisoft《Immortals Fenyx Rising》芬尼克斯傳說（舊稱：Gods and Monsters 眾神與怪獸）由初公布時已有點《Zelda:Breath of the Wild》的氣味，被指為「Ubisoft Zelda」。因疫情曾一度延期的它亦公布將於12月3日推出。《香港01》科技玩物編輯部早前就受邀試玩，究竟似不似薩爾達？又好不好玩？以下為大家報告。

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詳細評測及試玩片：Ubisoft《芬尼克斯傳說》先行試玩報告 8大位似薩爾達：曠野之息