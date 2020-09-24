NieR Replicant PS4超豪華White Snow限定版 新戰鬥及發售日公開

【TGS 2020 尼爾NieR】今屆Tokyo Game Show其中一個最多人關心的環節自然是《尼爾》的情報環節，而SE亦在TGS中公開了不少情報，最重要的就是初代尼爾的升級版《NieR Replicant ver.1.22474487139...》之發售日及限定版情報。

發布會中首先公開了一段演示影片，展示了升級版的背景、場景效果：

👇👇👇按圖放大尼爾升級版遊戲畫面👇👇👇

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然後就是重頭戲限定版提前「開箱」，介紹了限定版的超豪華內容，Fans必買！！

👇👇👇按圖放大尼爾限定版豪華收錄內容👇👇👇

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最後也不負眾望地公開了一小段戰鬥畫面。戰鬥方面是十分標準的日式動作RPG玩法，和《自動人形》Automata相比當然是有段距離，但考慮到今次並非原全重制而是基建在原作上的升級移植版，能有目前的表現已令人頗為滿意。

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《NieR Replicant ver.1.22474487139...》將於4月22日推出，平台為PS4、Xbox（只得下載版）及Steam（4月24日）。普通版和限定版現已開放網上預訂，售18,000日圓（未連日本消費稅）；惟日本Square Enix e-Store不接受海外信用卡，如果自己沒有門路在日本網購，可能就要試試HMV、Amazon等其他銷售點了。

TGS2020尼爾放送環節重溫：

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