【NieR尼爾手遊】在TGS 2020的尼爾放送環節中，除了最主要的尼爾升級版《NieR Replicant ver.1.22474487139...》之外，亦公開了NieR尼爾的手遊《NieR Re[in]carnation》及和《自動人形》Automata有關的情報，以及一隻即將上市的超豪華Figure。

手遊相關方面沒有太多新情報，主要是公開了將會推出北美版及歐洲版，以及事前登錄已經開始。另外也略略解說了遊戲的玩法，將會分為探索及武器故事兩部份，前者為之前公開的影片中見到的3D形式，而武器故事則為橫向2D美術，有點像繪本的感覺。

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同時也公開了新的PV，但是演出不太討好，使用了大量雜訊和閃爍效果，令人看得十分眼花。怕閃的人可看以下截圖。

👇👇👇按圖放大《NieR Re[in]carnation》PV截圖👇👇👇

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雖然仍未有正式推出日期，但是事前登錄頁面已經開放，有興趣的玩家可以去登錄一下。

事前登錄送石，換言之應該又是標準的抽抽遊戲了。

最新PV（注意畫面有強烈閃爍效果）：

尼爾:自動人形 NieR: Automata相關情報

事前官方已表明和《自動人形》相關的情報只有少量，結果情報如下：

1. 遊戲目前總銷量已達485萬。（相信配合明年的尼爾重製很快就可到500萬了）

2. 為興祝TGS 2020，尼爾: 自動人形的PS4下載版將由即日起半價出售，限期直到10月6日。

最後就是最重要的，官方將會和Prime1Studio合作，展開一條名為「SQUARE ENIX MASTERLINE」的高檔產品線，而第一擊就是尼爾: 自動人形的3位主角2B、9S和A2推出一個超豪華超靚的三合一Figure，並在發布會中展出實物，不過售價和發售日就暫時未有發表。

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官方宣傳影片：

TGS2020尼爾放送環節重溫：

同場加映：尼爾PS4升級版超豪華White Snow限定版 新戰鬥系統畫面&發售日披露

今屆Tokyo Game Show TGS 2020其中一個最多人關心的環節自然是《尼爾》的情報環節，而SE亦在TGS中公開了不少情報，最重要的就是初代尼爾的升級版《NieR Replicant ver.1.22474487139...》之發售日及限定版情報。

👇👇👇按圖放大尼爾升級版遊戲畫面👇👇👇

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詳細介紹請點擊：初代尼爾PS4超豪華White Snow限定版 新戰鬥系統畫面&發售日披露