TGS 2020｜Capcom發布會總結 VILLAGE、MH Rise Stories 2新情報

【TGS 2020】第二日（9月25日）的TGS沒有太多重量級發布，唯一比較多看點的是Capcom發布會；有Biohazard Village的進一步情報、Monster Hunter Rise的解說及怪物造型展示，以及Monster Hunter Stories 2破滅之翼的背景解說等。

Biohazard Village（Bio8、Bio VII、Resident Evil Village）

沒有新遊戲畫面公開，不過有一小段「The Making of」的幕後影片，解說了一些遊戲的特點及設計理念。（按圖放大）

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Monster Hunter Rise

實機遊戲影片要到星期六9月26日才有，今晚公開的有設定圖以及辻本對遊戲的一些解說。按圖放大：

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Monster Hunter Stories 2 破滅之翼

只簡單解說了遊戲背景及角色設定，如果依照第一集的話，應該都是回合制指令RPG玩法。

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Capcom發布會重溫：

同場加映：尼爾PS4升級版超豪華White Snow限定版 新戰鬥系統畫面&發售日披露

今屆Tokyo Game Show TGS 2020其中一個最多人關心的環節自然是《尼爾》的情報環節，而SE亦在TGS中公開了不少情報，最重要的就是初代尼爾的升級版《NieR Replicant ver.1.22474487139...》之發售日及限定版情報。

👇👇👇按圖放大尼爾升級版遊戲畫面👇👇👇

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詳細介紹請點擊：初代尼爾PS4超豪華White Snow限定版 新戰鬥系統畫面&發售日披露