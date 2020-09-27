TGS 2020｜Monster Hunter Rise實機遊玩公開 新系統翔蟲演示

遊戲動漫
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【TGS 2020 Monster Hunter Rise】芒亨迷都十分期待的Switch Monster Hunter魔物獵人系列完全新作《Monster Hunter Rise》總算公開了實機遊玩影片，有不少值得留意和玩味的內容，以下為分析整理。

在今晚Capcom自家的直播中公開了Monster Hunter Rise的實機影片，分別演示了雙劍和太刀。兩段有很多可玩味的細節，特別是需要使用翔蟲的動作十分帥氣。

👇👇👇按圖放大MH Rise雙刀實機演示👇👇👇

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👇👇👇按圖放大MH Rise太刀實機演示👇👇👇

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Capcom直播重溫

同場加映：伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯

在TGS 2020光榮的直播中請來了知名伊織萌來Cosplay主角萊莎作宣導，只能說由伊織萌來Cos萊莎實在是天作之合，完全是神還原，到直播後段更在直播中當眾脫衣！

👇👇👇按圖放大伊織萌神Cosplay萊莎👇👇👇

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詳細介紹請點擊：TGS 2020｜伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯

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