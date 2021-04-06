《龍珠》十大反派角色人氣排名出爐！布洛尼只得第三、第一無懸念

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-06 11:00

經典動漫《龍珠》是陪伴許多80、90後成長的回憶，過去每當新出一個反派角色，漫長的戰鬥都可以打上好幾個月，但每次其中悟空等主角們快要打輸時的末日危機感，又讓人忍不住熱血沸騰的繼續看下去！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你網友心中印象最深刻，討論度居高不下的反派角色有哪些？

▼▼▼點圖看《龍珠》十大反派角色人氣排名▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

相關圖輯：《龍珠》悟空是渣男？不務正業、性騷擾女性 外媒狂數他10宗罪▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

相關圖輯：美少女戰士十大人氣排名 月野兔超班 火野麗、水野亞美排第幾？（點圖放大▼▼▼）

+ 39 + 39 + 39

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月25日至2020年09月23日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『七龍珠反派角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（DailyView網路溫度計授權使用）

延伸閱讀：

金曲31／尷尬癌發作！金曲典禮5大尷尬時刻 網友：又乾又尬

這麼可愛果然是男生！打敗9m88、高爾宣奪金曲新人持修是誰？

金曲31／「超狂厭世妹」全程怒捂耳朵！7大「紅毯驚點」網友嘴角失守

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】