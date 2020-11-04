平成《幪面超人》男女fans一樣多，近日就有對日本「拉打迷」男女拉埋天窗，更以《幪面超人W》、《Wizard》為主題拍攝婚照。

以東映超人片知名的「石礦場大爆炸」火焰做背景，兩人一起用《幪面超人W》的Double Drive 合體變身，但照劇情變身成W後新娘會失去意識暈到，小心。（くろ@96mh_0112 圖片）

😆原來仲有好多幪超迷搞Rider婚禮！😆

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😱高達 FF DQ JoJo 其他勁正動漫婚禮！😱

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同場加映：娶初音日本男公布喪妻痛哭？😅

日本打工仔近藤顯彦2018年忽然「公布」跟動漫女角初音未來成婚。（其實是為一部VR美少女投映機做宣傳），今年初近藤突然宣布令人心痛的消息，原來初音要跟她分手了，因為初音（部Gatebox已停止服務），真是電影《HER》的悲情真實版。

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連結：娶初音日本男公布喪妻痛哭-離別只留一句network-unconnected

同場加映：傳聞《電王》佐藤健想與她成婚😍

性感Coser 桃月梨子（桃月なしこ）參演《魔進戰隊》扮奸角，她竟是《幪面超人電王》佐藤健誹聞女友！

桃月なしこ完全版介紹：桃月梨子演《魔進戰隊》奸角 與佐藤健傳誹聞 5大原因極速上位

同場加映：《幪面超人 聖刃》九頭身川津明日香😍👇

《幪面超人聖刃》女主角川津明日香因為九頭身水著女星背景，爆上Google Trend三甲，又一位拉打女神誕生！

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👉睇全文：幪面超人《聖刃》女主川津明日香不只身材好 細數６位拉打女神

👉睇全文：幪面超人《聖刃》男主6呎高 女主九頭身水著妹 盤點7位拉打紅星

同場加映：👇えなこ超正蕾姆裝拍《Re:ゼロ》手遊網絡廣告片👇

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完全版文章：Enako拍手遊《Re:Zero Lost in Memories》廣告 女僕裝神還原蕾姆

同場加映：伊織萌《男兒當隻揪》系列拍性感Cosplay封面

人氣 cosplayer 伊織萌 （伊織もえ）近日cosplay《CROWS 漂撇男子漢 》男主角坊屋春道，穿起橫須賀外套拍攝性感Cosplay寫真

想睇更多靚圖 請點擊：伊織萌《男兒當隻揪》系列拍性感Cosplay封面 漫畫秒售罄炒貴5倍

同場加映：😍伊織もえCos高達女兵 主持Gundam直播😍

高達模型誕生40周年，人氣Coser 伊織萌（伊織もえ）近日穿上《高達》聯邦軍裝扮馬茜，為「Gundam 40周年一番抽」YouTube直播做主持。

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想睇完全版 請點擊：伊織萌Cos《高達》聯邦軍女兵 主持Gundam模型40周年一番抽直播