MHW ICEBOREN攻略：黑龍MHW最難任務攻略 打法流程重點及建議技能

【MHW ICEBORNE攻略】MHW ICEBORNE的最後一個免費大型更新終於推出，今次新增了不論人氣還是歷代難度都是最頂級的「黑龍」，而來到MHW的黑龍也依然威武，無疑是整個MHW中最難對付的魔物，相信不少人連通關都有困難。以下為黑龍攻略、打法、招式解說及戰鬥時需要知道的小技巧，希望幫到正在攻略黑龍的獵人們。

黑龍前置任務

在挑戰黑龍之前需要過劇情和完成前置任務。前置任務是打煌黑龍，不過這個任務的煌黑龍HP很少，如果已打過煌黑，應該幾分鐘就可以打倒牠了，然後再過劇情即可開啟黑龍的特別任務。在黑龍的特別任務中玩家必須要通過黑龍第一階段後才可使用和加入救難訊號，相信是官方考慮到黑龍的難度因而要求玩家必須至少能自力通過一個階段才可去街場玩，其實是個不錯的設計（雖然街場現時還是很多雷）。

👇👇👇按圖放大前置任流程👇👇👇

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黑龍的弱點、有效屬性及掉落物：

打黑龍準備、推薦武器及必配技能

由於黑龍實在太難，攻擊力侵略性又強，比起以前通常除了體力增強就會配全攻擊技能的配置，更加需要的是保命和防禦技能。推薦技能有體力增加、火耐性、火耐性、火耐性（很重要所以說三次）、迴避距離UP、飛翔爪攻擊強化、昏厥耐性、整備、精靈加護、破壞王等。

按圖放大詳細解說：

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武器方面感覺用什麼都一樣難打，不過由於黑龍意外地容易上車（終於不再像歷戰王溟波般一上車就自動頭鎚了...）因此用上車攻擊較強的武器如鎚和斬斧等會較易上，特別是斬斧很好用，因為黑龍用的吐息攻時頭部沒有判定（但火球類有），見牠噴火就可上車零解。

另外雙劍、片手等較靈活的武器打後腳也是安全容易的打法，不過後腳的肉質不太好，需要更積極攻擊來補足火力。另外是街場中見不少人用太刀和蟲棍，太刀可以兜割打頭打翼、同時因為黑龍就算連招中間通常也有空隙，因此大部份招式都可見切，只是要習慣一下牠很多攻擊都是延時判定比其他龍慢。至於蟲棍可用其空戰攻擊不停洗黑龍的巨大身軀。有盾打點又高的長槍亦是理想之選。

黑龍弱龍屬3星，用龍屬最高的煌黑龍武器來打就再適合不過，不過黑肉在削弱肉質後肉質也不錯，打純物理亦沒有問題。以下是記者的斬斧配置，參考看看就好：

打法流程及注意要點

黑龍隨血量下降會使出兩次特殊大招，需要以指定解Gimmick方式閃避（否則必貓）；因此一般也按此將黑龍戰分成3個階段。而在最後階段黑龍的吐息會超絕強化（藍火）：大火球基本上任何情況下必死，50火抗+耐火裝衣可以擋一下360橫掃火炎（扣9成血）和延時爆炸（扣7成血）。

要阻止強化吐息唯一方法是破壞黑龍的頭部（進入P3後再破壞亦可）；因此除非提早在P2已經成功爆頭，否則建議將兩發拘束彈都留在P3用來爆頭。

黑龍有一個特別機制是牠分成站立和趴地兩種模式，站立時用飛翔爪擊飛可令牠趴地，趴地後再擊飛就可像平時擊飛其他魔物一樣令牠撞牆，造成大量傷害以及頭部破壞值。想安定爆頭的話最好能撞牆2次或以上，如果一次都沒撞到就非常勉強。

還有一點非常重要的是只需要兩發滅龍石（不需強化射擊）即可打停黑龍的動作，而且此打停基本上沒有冷卻時間，在救屁股著地 / 暈眩的隊友時尤其重要；經常有用滅龍石斷招救隊友的意識可省下不少貓車。

任務流程及其他注意重點請按圖放大👇👇👇

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至於招式解說請見另文：

MHW ICEBOREN攻略：黑龍MHW最難任務攻略 招式解說及對應方法

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