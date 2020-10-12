日本JRPG不少機迷都由小玩到大，最近IT Media就舉行了最愛RPG系列投票並公布結果。雖然未看都知DQ一定第一位，不過其他系列及作品你又有沒有玩過呢？一齊看看：

👇👇日本最愛RPG系列投票排行榜 FF竟排第三位👇👇

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來源：IT Media

👇👇👇即看《FF7R》大調査 17 項數據結果 👇👇👇

《FF7R》（Final Fantasy VII Remake/最終幻想/太空戰士重製版）官方早前舉行兩個階段的玩家大調查，近日終於公布結果。令 Fans 們好奇的遊戲內選擇，例如「Tifa 蒂法哪個新娘禮服較多人選」、「各自的決心是蒂法還是艾莉絲多」等等資料都公開，一齊看看：

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👇同場加映：Coser 晒浮誇衣裝 精選20個神級造型👇

【神級不尋常Cosplay】未知是否受到疫情影響，很多Coser近日在Twitter舉行了「自作衣装正気の沙汰じゃない選手権」活動。各自Share自己非常認真親手製作、不尋常的精美Cosplayer衣裝，當中不乏驚人浮誇的造型，或是精美細緻的東西。