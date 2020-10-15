SEGA 60周年送大禮！公布4款新作小遊戲，在Steam以限時上架及免費型式大放送。當中《人中之龍》就變成像《怒之鐵拳》的經典橫向動作玩法，更可用桐生與真島吾朗雙打。其次更有10年前開發中止的《戰斧GOLDEN AXED：A Cancelled Prototype》。留意日期快去免費取得吧！

👇點擊圖片放大看 《人中之龍》變成橫向動作有多爽👇

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要留意4款小遊戲的推出時間不同，但都是期間限定並於10月20日1:00 AM結束 。

領取地址：神室町街頭／戰斧／ENDLESS ZONE／ARMOR of HEROES

除了上面的4款小遊戲之外，SEGA 60周年也免費送經典及好玩的超音鼠2《Sonic The Hedgehog 2》。以及送雙點醫院《Two Point Hospital》的SEGA 60周年紀念道具組。留意亦是限時免費於10月20日1:00 AM結束。

👇👇免費送超經典 Mega Drive 超音鼠《Sonic ２》👇👇

領取地址：Sonic The Hedgehog 2

此外SEGA在Steam的遊戲亦全線大減價，最低像《Company of Heroes》更減至95% off非常誇張，而《人中之龍》、《超音鼠》、《戰場女武神》、《莎木》、《Persona》系列等也全線減價。不過部份遊戲像《人中之龍 0》在Steam上是不包含繁體中文，購買時要留意。

👇👇SEGA Steam 全線大減價部份注目遊戲減幅👇👇

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【神級不尋常Cosplay】未知是否受到疫情影響，很多Coser近日在Twitter舉行了「自作衣装正気の沙汰じゃない選手権」活動。各自Share自己非常認真親手製作、不尋常的精美Cosplayer衣裝，當中不乏驚人浮誇的造型，或是精美細緻的東西。