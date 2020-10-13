Switch 手掣 Joy-Con 的自動位移/飄移問題困擾很多玩家，弄得北美有團體向任天堂集體訴訟，社長古川俊太郎也出面道歉。最近任天堂就宣佈將會降低 Joy-Con 價格，如果你都發現手掣開始出問題，又或者想買個新顏色的靚仔手掣，不妨留意一下：

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👇👇Joy-Con 飄移修復兩大方法👇👇

目前撇除將 Joy-Con 送修、甩動 Joy-Con 或是直接將 Joy-Con 置換之外，玩家可以自己動手修復的方法就有兩個。一，是透過 Switch 本身系統的校正設定，只能在「症狀」較輕微的 Joy-Con 上使用：

其二，則是利用帶有不帶電屬性且快乾的「Contact 水」、亦即「精密電子清潔劑」為 Joy-Con 進行噴射除垢。要留意 WD-40 是用「精密電子清潔劑」那枝。

有店鋪知道大家來意，在當眼位置更加上與《動物之森》有關的宣傳標語（蔡浩騰 攝）

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