Pokemon︱等身大傻鴨公仔日本掀巨型開箱潮　超萌樣陪你食飯瞓覺

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之前我們曾介紹在今年夏季日本寶可夢（Pokemon／寵物小精靈）官方宣布「推出 1：1 等身大傻鴨（可達鴨）玩偶，網友被萌翻：「根本童年夢想」，高達 80 公分、娃娃總重量約達 4 公斤的史上最紮實傻鴨玩偶，火速就吸引了諸多寶可夢迷下單預購。現在日本寶可夢中心終於出貨第一波「等身大傻鴨玩偶」到所有訂購者的家中，讓日本網友馬上就掀起了一股「最萌開箱潮」！

貨運宅配人員扛了一個超巨大的紙箱出現在家門口，許多寶可夢迷都費了九牛二虎之力才搬進家中客廳，還記得幾年前相當火紅的「超巨大卡比獸娃娃」當時更有人發生了紙箱根本進不了家門口的悲劇。不過只要一開箱發現躲在紙箱裡的可愛黃色寶可夢，與等身大傻鴨第一次見面後所有煩惱和苦力都會煙消雲散～

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走近之後再度感受這隻傻鴨娃娃有多麼巨大！這隻日本寶可夢官方推出的「等身大傻鴨玩偶」在第一波開箱文中普遍獲得粉絲的熱烈好評，看著看著你是不是也好想在家放一隻巨型傻鴨在門口溫馨迎客呢？

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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