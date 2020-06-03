【Pokemon劍/盾】DLC鎧之孤島6月17日推出！冠之雪原新神獸公開

日本 Pokémon 自 2019 年 11 月起在全球 Nintendo Switch 主機上推出，支援繁體中文等多種語系的寶可夢收集養成 RPG《寶可夢》（Pokemon／寵物小精靈）系列最新作《寶可夢 劍．盾》（Pokémon Sword ＆ Shield／ポケットモンスター ソード・シールド），隨第一波擴充票「鎧之孤島」即將推出，官方也特地在官網公開遊戲最新情報發表，為玩家們帶來這次「鎧之孤島」與「冠之雪原」的最新內容！

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在官方這次公開的內容方面，除了公開最新影片，讓玩家們確認這次新遊戲舞台「鎧島」的最新畫面外，也再度釋出之前曾公開，會在旅途中登場的 NPC、新登場寶可夢、新聯盟卡設計與新的超極巨招式等最新內容，並正式預告，將自 6 月 17 日晚上起正式推出「鎧之孤島」的下載，讓玩家們能與新的寶可夢夥伴展開全新的冒險。

▼▼▼「鎧之孤島」▼▼▼

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附帶一提，在本作第一波大型 DLC「鎧之孤島」中，將以位於伽勒爾地區的新舞台「鎧島」作為舞台。除了全新的舞台與寶可夢外，在這邊也將會有新的對戰道場登場，玩家們還可以向身為道場師父的傳說寶可夢訓練家「馬士德」拜師學藝，挑戰包括克拉拉、賽寶利等新的對手。同時，玩家們除了可以獲得新的換裝道具「修行服」與聯盟卡外，還將會有新的寶可夢「武道熊師 一擊流．連擊流」、新寶可夢圖鑑登場！

▼▼▼武道熊師▼▼▼

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而且在「鎧之孤島」中，部分寶可夢也將開放「超極巨化」，如最初的夥伴「轟擂金剛猩、閃焰王牌、千面避役」等，還有之前的妙蛙花（奇異花）與水箭龜等，都將會開放牠們全新的超極巨化，玩家們務必要來嘗試看看！

▼▼▼轟擂金剛猩、閃焰王牌、千面避役超極巨化▼▼▼

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▼▼▼奇異花與水箭龜超極巨化▼▼▼

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同時，在「鎧之孤島」中，也將會公開包括呆殼獸（大呆獸）等玩家們熟悉的寶可夢們全新伽勒爾的模樣，這些伽勒爾模樣的寶可夢們不但外觀將會與之前有所不同，還會有新的招式，有興趣的玩家們不妨現在就趕快上官網確認看看吧！

▼▼▼大呆獸（伽勒爾的樣子）▼▼▼

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至於在第二波 DLC「冠之雪原」部分，除了新舞台「王冠雪原」外，相較於「鎧之孤島」的新寶可夢「熊徒弟」，「王冠雪原」同樣會有新寶可夢「蕾冠王」跟新換裝道具「探險服」等內容推出，同時還將會釋出新合作玩法等新要素，讓玩家們能在第八世代展開更多的冒險！

▼▼▼「王冠雪原」▼▼▼

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同時，還將會有新的傳說寶可夢「雷吉艾勒奇」、「雷吉鐸拉戈」等新雷吉系列寶可夢登場，就連原本的「急凍鳥」、「閃電鳥（雷鳥）」及「火焰鳥（火鳥）」，也都將會以全新伽勒爾的新模樣亮相，玩家們萬勿錯過！

▼▼▼雷吉艾勒奇、雷吉鐸拉戈▼▼▼

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▼▼▼急凍鳥、雷鳥及火鳥（伽勒爾的樣子）▼▼▼

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目前「鎧之孤島」預定將於 2020 年 6 月 17 日晚上推出，至於「冠之雪原」則將預定於 11 月 30 日上架。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】