MHW ICEBORNE攻略：歷戰王冰咒龍唔係咁容易 3大注意位免炒車

【MHW ICEBORNE攻略】最後一次免費大型更新的最後一條魔物「歷戰王冰咒龍」任務已於10月16日開放，以下為攻略。

難度不低勿掉以輕心

可能打到今時今日、經過了黑龍的考驗的獵人會覺得冰咒龍而已沒什麼難度吧 - 這麼想就不太對了。雖說及不上黑龍，但歷戰王冰咒龍的難度亦絕對不低， 要不是已經有黑龍裝在手就更加難打。

歷戰王冰咒龍的攻擊力和侵略性都屬於MHW中的頂尖級數，特別是攻擊力高得離譜，幾乎和黑龍相約：記者1100防、20冰抗，被橫掃噴冰200血滿血一下秒殺！其他冰爆攻擊也是隨便都打6~8成血量，強烈建議一定要滿防（包括上限解放）以及使用硬化藥‧ 大，保証自己不會被滿血秒殺才較好打。另外也強烈建議一定要配出20冰抗性，和善用黑龍裝的全極意配出整備5，帶不動+轉身或者耐寒裝衣來打。

按圖放大其他細節及需要注意的要點：

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冰咒龍裝備性能請見另文：

MHW ICEBORNE攻略：歷戰王冰咒龍防具圖鑑及性能評測

最後冰咒龍的招式則和冰咒龍相約，迴避方法也大致相同，只是動作更快手招頻度更高，對老練獵人來應該問題不大。有需要的話可以參看科技玩物頻道當年的冰咒龍攻略：

【MHW ICEBORNE 攻略】冰咒龍單人通關心得：飛翔爪至為關鍵

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