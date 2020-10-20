【推特熱話】最近在日本推特有一張關於漫畫原作和動畫版比較的圖片引起廣泛迴響和討論。

日本網民「つくね」在推特上發帖，分享自己向朋友推薦漫畫時的苦與樂，現時貼文已獲超過10萬個點讚和3萬次轉發。

按圖放大圖片翻譯：

至於為何這情況引起那麼多人共鳴，主要是近年日本動畫一直鬧劇本荒，新番動畫大部份都是漫畫或輕小說改編而成。然而也有很大部份的宅宅是只愛看動畫、對漫畫小說沒什麼興趣，因此對於喜歡看漫畫、輕小說的人而言，在發現好作品而想向朋友推薦時，就很容易出現以上情況。

按圖放大看，6套動畫化後才爆紅的佳作

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不過始終漫畫和動畫是不同的媒體，比起原作好不好看，有不有趣因人而異。有些人是根本就對「漫畫」這個媒體形式沒有興趣，就是要看動畫有動作有聲音才起勁。相對地，如果動畫化後爆紅，亦自然會帶動原作漫畫銷量，對作者和讀者都是好事。不過對於一早有看原作，但身邊的人卻要到動畫化時才去接觸的人來說始終是較為「無癮」了。

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外國大型動漫資訊網站myanimelist上有一個漫畫評分 / 人氣排行榜，從中見外國動漫迷和香港、日本動漫迷的口味不盡相同，頗為有趣。

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