【Cyberpunk2077】萬眾期待、由巫師3團隊CD Projekt開發的3A大作RPG《Cybepunk2077》在多次延期後終於要正式推出了；不過如果想留到入手次世代主機後才體驗此作品，或者單一隻Cyberpunk2077不足以滿足你對龐克的需求的話，以下還有8隻新舊Cyberpunk遊戲可以選擇。

Cyberpunk在次文化中屬於較年輕的種類，它受許多既有的文化影響，亦相繼影響了許多後來的流行文化，尤其見於電影和遊戲之中。《廿二世界殺人網絡》、《銀翼殺手》等知名荷里活電影就是經典Cyberpunk作品。除電影外遊戲常採用Cyberpunk題材的媒體，不少經典Cyberpunk遊戲更是反過來影響了電影創作。

按圖放大8部經典Cyberpunk科幻龐克遊戲系列

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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