《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》（漫威蜘蛛俠：麥爾斯·摩拉斯）作為PS5首發大作，可能很多玩家都在想要不要升級玩PS5，還是先在PS4先睹為快（遊戲提供免費升級）。我們就分別玩了PS4及PS5版本，以下就提供一些對比參考：

PS5 版本預設有光線追蹤及光源增強，反射更仔細（PS5 截圖）

PS5 版本的 Spider-Man 有提供兩種圖形模式。一種是畫面重視的「保真度」，提供光線追蹤（Ray Tracing）、光源增強、額外視覺效果，4K畫面下提供30FPS；一種是流暢度重視的「性能」，提供4k 60FPS但就關閉各種視覺加強。以下圖片就擷取自「保真度」，PS4版則沒有此設定。

👇👇Spider-Man：Miles Morale PS4 vs PS5 實機圖質大對比👇👇

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測試總結

從主要角色的人物模組可以看到，PS5 版本除了光源之外其實都對角色有稍作更改。至於實際遊玩方面，PS5 版本是有感到光源變多以及地板反射、水面反射更仔細、戰鬥時的光影特效亦更華麗。而其他例如大廈外牆、NPC模組、物件材質紋理等就與PS4版相若。

👇👇PS5 vs SSD PS4 Pro vs HDD PS4 讀取測試👇👇

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測速總結：PS5 SSD 讀取速度比較測試 無Loading畫面？快過PS4+SSD？

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