任天堂 Nintendo Switch 官方專門店NSEW 在尖沙咀K11 MUSEA 開新鋪，千呎新鋪位以Mario 35 週年為裝修主題，有瑪利歐全家福、Mario 35週年打卡位，而且會獨賣日版Mario 家居／旅遊 兩系列精品。

任天堂官店 NSEW K11 MUSEA 新店（鍾世傑 攝）

NSEW 第一間鋪位於深水埗黃金商場，就腳行game鋪有其好處，但地方就不及尖沙咀K11這家大了！而且由尖沙咀地鐵站行隧道過去路程也不算長，可接受。旁邊則是food court位，可以食個靚lunch。

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日本直送 Mario 精品👇

店舖中間擺放了日本版 Mario 家居／旅遊系列精品，比如食人花拖鞋，別說現在去不到東京Nintendo Store，就算能去，這類精品都相當阻行李位，如今能夠在香港買到就更方便了。👇👇👇除了大量精品外，更有免費贈品，即睇點樣拎👇👇👇

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仲有正價Switch 硬件／補品👇

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NSEW K11 MUSEA 分店

地址: 尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA B2層 B211 號舖 電話: 2473 6698 營業時間:11:30 am - 8:00 pm

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