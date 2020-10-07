Mario 35周年︱10個連瑪利奧迷都不知的秘密　Yoshi不是恐龍？

說到任天堂的 IP，最為人知的肯定就是《超級瑪利奧兄弟（Super Mario Bros.）》了吧！2020 年是《超級瑪利奧兄弟》誕生的 35 周年，於是今天編輯就來分享 10 個有關於瑪利奧的有趣小知識，相信各位看完後勢必會對瑪利奧有更深一層的認識！ 文： Lorry Liao, Bibi（GQ Taiwan）

Yoshi不是恐龍、Dr. Mario可能是無牌醫生？立即點圖放大看真相！👇👇👇

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1. 瑪利奧兄弟是意大利人

瑪利奧兄弟有著一雙藍色大眼睛以及俏皮的八字鬍，看起來並不像東方面孔，那他們是哪裡人呢？在設定中，瑪利奧和雙胞胎弟弟Luigi 是意大利籍的美國人，瑪利奧的嘴裡還會掛著「Mamma Mia！」（我的媽呀），並且他也相當喜歡吃意大利麵哦～

2. 瑪利奧就叫「瑪利奧‧瑪利奧」

通常來說，我們只會叫瑪利奧的名字，對於他的全名／姓氏為何卻是相當陌生。之前在《超級瑪利奧兄弟》30 周年時，官方終於公開了瑪利奧的全名，原來瑪利奧就叫瑪利奧‧瑪利奧（Mario Mario）啦！

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3. 瑪利奧最初是一名反派角色

在《超級瑪利奧兄弟》系列還沒推出以前，瑪利奧曾經在《大金剛 JR》以反派之姿登場過，當時綁架了大金剛，並干擾大金剛二世救出他的父親。當時的瑪利奧並沒有正式名稱，通常是以大叔來稱呼他，後續才有了瑪利奧這個名字，但就造型部分（帽子、小鬍子跟吊帶褲）則沒有特別的改變。

4. Luigi 的取名由來其實很哀傷

瑪利奧世界當中，對於角色們的刻畫可說是相當用心，King Koopa、Yoshi、Princess Peach，大家都有完整的背景設定，但雙胞胎弟弟Luigi 卻感覺經常被人忽略。

瑪利奧之父宮本茂曾表示Luigi 最初的設定就是拿來當 2P 操作的角色，而他名字的由來也是因為「類似」的日文「るいじ」發音念起來跟 Luigi 有點像 ，所以就開了個玩笑，把他取名叫Luigi 。（怎麽聽起有股淡淡的哀傷）

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5. Yoshi其實是烏龜不是恐龍

瑪力歐的好朋友Yoshi人氣超高，甚至還推出了以Yoshi為主角的遊戲《Yoshi的手工世界》，但讀者們知道這個全身綠綠的可愛夥伴是什麽種族嗎？

有些人認為Yoshi有點像蜥蜴，因為他會吐出長長的舌頭，也有人認為是恐龍，背上那顆紅紅的是馬鞍。但在近幾年的設定集中，官方公開Yoshi竟然是烏龜一族，原來平常是騎在他的龜殼上啦！

6. 瑪利奧不是頭槌磚頭而是用拳頭

遊戲的地圖上方有許多問號磚頭，跳起來撞有可能吃到金幣或是蘑菇讓瑪利奧長大，一直撞一直爽，很多人以為瑪利奧是用「頭」去撞磚頭，但實際上真是如此嗎？其實仔細看，瑪利奧是用「拳頭」捶磚頭的啦！

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7. 瑪利奧的棕髮是天生的

瑪利奧的角色設定裡，鬍子、眉毛全是黑色，只有頭髮是棕色的，不禁讓人懷疑瑪利奧跑去染頭髮、甚至買假髮來戴？

由於以前遊戲技術尚未成熟，早期能夠應用的顏色較少，瑪利奧主要是以紅、藍、白、黑，四種顏色作為搭配。待技術更加成熟後，開發團隊就決定讓瑪利奧的髮色能夠更有特色一些，因此選用棕色做為他的髮色，所以是天然的唷！

8. 3 月 10 日「瑪利奧」日的由來

每年的 3 月 10 號是一年一度的瑪利奧日，當天不僅會舉辦許多活動，也會有人扮成瑪利奧系列的角色出來慶祝。不過為什麽會選擇這天作為瑪利奧日呢？

過去有人發現，英文 Mar10 乍看之下很像 Mario，於是就把這天定為瑪利奧日，官方後來也就順著繼續辦下去啦！

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9. 瑪利奧的聲優已經是 60 歲的大叔了

大家應該對瑪利奧爽朗的聲音相當熟悉吧？為瑪利奧配音的聲優其實已經是一名 60 多歲的大叔了！而且從瑪利奧登場以來至今都是由他獻聲配音，從來沒換過配音員！

10. 瑪利奧醫生（Dr. Mario）很有可能是一位無牌醫生？

瑪利奧平常究竟在做什麽工作？是一般認知的水管工、開賽車、網球選手，還是當醫生呢？而且既然瑪利奧能當醫生，幹嘛不好好開業賺大錢就好了！

在 2015 年，也就是《超級瑪利奧兄弟》30 周年時的訪談中，宮本茂提到瑪利奧大多是做勞力性質的藍領階級，所以當醫生對他而言可能是比較令人意外的角色。最後宮本茂還打趣回應，就某種程度來說，他可能不是個正牌醫生吧！（誤）

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