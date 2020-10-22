【Pokemon／寵物小精靈／寶可夢】Switch的Pokemon劍／盾都已經推出快一年了，未知是否遊戲一直沒法在中國國行版經過審批，近日官方再次對簡體的「寶可夢」進行改名，刪走負面字眼，連中國網民也狠批。

👇👇中國國行簡體Pokemon改名 網民狠批留言👇👇

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Pokemon在2016年時曾統一中港台地區譯名，一度引起三地Fans不滿，例如香港人慣稱《寵物小精靈》，從此被逼接受《精靈寶可夢》這個新官方名稱。沒想到現在為了遊戲能打入中國市場，官方推倒「昨日的我」，屈膝妥協為中國地區更改精靈名稱。記者翻查當日Pokemon社長石原恆和的譯名統一公告影片，發現已被設為「私人影片」看不到了。

當日的統一譯名理念，大概已受中國審查而中止 （網絡圖片）

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最大彩蛋：補完鐵道上的四個男生

MV 內最大的彩蛋便是開場及閉幕時，有四個男仔在鐵道走路的畫面。其實就是每集調查電視時的小彩蛋，取自電影《Stand By Me》一幕。曾經也有人用 JOJO 來搞笑，沒想到竟然在今次的 MV 中補完。

詳細文章：Pokemon 神級MV歷代訓練員及彩蛋超感動 劍/盾DLC冠之雪原新情報

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【EVA 新世紀福音戰士 新劇情版】原定在2020年6月27日上映的EVA新劇場版《│▌》（終章／Final），因疫情關一再延期，近日終於公布新預告，並確定2021年1月23日上映。今次釋出新預告片全部是新畫面，信息量巨大！

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