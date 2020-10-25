【鬼滅 x 高達模型Gunpla改造傑作集】《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本上映3日已勁收46億日圓，破百億不是夢。香港要等到11月中在有得睇，不如看看這些鬼滅Fans的超強高達模型魔改止渴先？

《鬼滅之刃》漫畫同動畫紅到發紫，好多擁躉就大玩高達模型改造，為愛機添上禰豆子、我妻善逸、富岡義勇、胡蝶忍和炭治郎的元素：

👇👇👇禰豆子 x HG Petit'gguy小熊霸改造過程👇👇👇

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穿綠黑格仔服、揹禰豆子木箱的炭治郎巴巴托斯，製作者推主「プリン」（Twitter@lGurGbe3Bgl0MMk）以發泡膠雕塑的「水之呼吸」地座，型到跌渣：

👇👇👇炭治郎高達巴巴托斯+炭治郎高達RX-79（G）+我妻善逸高達艾斯亞（能天使）👇👇👇

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個人覺得「なおち」（Twitter@naochiranco）這位大神製作的「水柱」富岡義勇塗裝高達巴耶力和「蟲柱」胡蝶忍高達00 Shia Qan[T]超高質、勁有Feel！散發出原作角色的性格！

義勇巴耶力線條修長乾淨俐落，配上武士刀，加埋浪花和圓月背景冷峻型仔；胡蝶忍高達00 Shia Qan[T]則是把卡碧尼的「翅膀」部件加裝上機體，還原蟲柱的蝴蝶元素和女性陰柔氣質：

👇👇👇富岡義勇高達巴耶力＋胡蝶忍高達00 Shia Qan[T]👇👇👇

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同場加映：LiSA主唱鬼滅之刃劇場版新歌《炎》奪Oricon雙冠軍

【鬼滅之刃】最近在日本上映的劇場版動畫《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本大熱，而由動漫歌手LiSA主唱的主題曲《炎》（ホムラ）亦大賣，首周即登上Oricon榜雙冠軍。

（香港01美術部製圖）

LiSA的最新單曲《炎》及專輯《LEO-NiNE》首周分別賣出6.8萬及6.6萬張，同時登上日本唱片銷量排行榜「Oricon」（オリコン）的每周單首、專輯銷量排行首位。

👇👇👇按圖放大Oricon雙冠軍有幾威水👇👇👇

👇👇👇按圖放大LiSA感言及對鬼滅劇場版感想👇👇👇

想了解更多LiSA天后心思，請觀看完整全文：鬼滅之刃劇場版新歌《炎》奪Oricon雙冠軍 LiSA追平這位天后紀錄