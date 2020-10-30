【火影跑變禰豆子跑動漫迷有代溝】講起「火影跑」，有睇開日本動漫的朋友腦海應該即刻浮現了一個頗為「中二病」的動作，就是跑步時雙手張開向左右或向後擺、拼命衝刺的姿勢。之所以名叫「火影跑」全因《火影忍者》（狐忍／NARUTO）中的忍者們均以此跑姿追逐。想不到，現代的年輕動畫迷已不會稱這中二動作「火影跑」了。

中二病重度的姿勢「火影跑」已Out！新名叫「禰豆子跑」？日本Twitter網民「ももか」（Twitter@abc_momoka0718）分享早前在家中聽到家人的對話，令廣大網民流下「時代的眼淚」，大嘆新舊兩代動畫迷真係有不少代溝了：

現在的小朋友真的只識《鬼滅》禰豆子逃避香奈乎追斬時的跑姿了。或者你看完上面對話，都會感到自己真的算是步入了「老嘢」、「耆英」的地步，不由自主地恐懼起來。

說起上來，《Hunter x Hunter》連載之久真是橫距了三代人，「基路亞跑」就沒有代溝了！（「雷丘律師就決定是你了」Facebook專頁製圖）

但其實還有不少動畫迷尤其是歐美仍叫這中二跑姿做火影跑。去年就有美國網民於網上號召百萬人以火影跑闖入美軍51區。雖然活動最後只得百多人到場，並且沒有真的舉行，但都引為一時佳話。早前類似電視節目《學是學非》、以生動有趣的方式解開科學謎團的YouTube頻道「Because Science」，曾請來2012年奧運金牌選手，一同親身驗證漫畫中的火影跑會否比正常短跑更快。

必睇相關文章：【火影跑】學Naruto忍者步法可跑更快？短跑冠軍用科學驗證真偽

無論如何，網民指自己不禁「笑着笑着便哭了」，集體呻老之外亦都有人指出早於《IQ博士》小雲前，已有很多古老ACG角色會以「火影跑」姿勢跑步，提醒「中年危機」病發的大家應要振作。似乎態度好積極？

👇👇👇歷代ACG作品「火影跑」角色盤點！開山祖師竟是牠！？👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

同場加映：330日圓自製水之呼吸日輪刀

《鬼滅之刃》其中一大成功位，就是炭治郎帥氣的「水之呼吸」劍法，成功俘虜了小朋友的心。90年代小朋友會扮《龍珠》出龜波氣功，現在日本小朋友都會執起紙棒或樹枝做出「水之呼吸」。

（香港01美術部製圖）

日本就有位廿四孝爸爸，食腦地以3款110日圓店小物，Low-Cost自製「日輪刀」，成本330日圓效果超正！兩日獲得了13萬讚好！

爸爸一代扮龜波氣功，現在的小朋友就扮水之呼吸！（《鬼滅之刃》動畫版插畫）

鬼滅貧乏？新招呀？

專教日文，又是日本流行文化達人的Peggy先生，在fb講解了日本媽媽界的新名詞「鬼滅貧乏」！（PEGGY先生の日本語教室 facebook 圖片）

最近，香港的日本語／日本流行文化KOL Peggy先生，在fb講解了日本媽媽界的新名詞「鬼滅貧乏」！原來，除了粉絲為《鬼滅》敗家，不少家長亦為家中鬼滅小fans花了很多錢，坊間開始稱之為「鬼滅貧乏」。阿仔扭完6000日圓日輪刀？不如學廿四孝爸爸以330円自製日輪刀！

👇👇👇點擊圖片看教學，330日圓自製水之呼吸日輪刀👇👇👇

想睇廿四孝爸爸點樣低成本製作水之呼吸日輪刀？請瀏覽完整全文：鬼滅之刃｜廿四孝爸爸自製日輪刀 330円成本做到 Cos炭治郎必學