日本漫畫家吾峠呼世晴的少年漫畫《鬼滅之刃》在去年春天憑藉著幽浮桌的動畫第一季開播，迅速在全球大爆紅。就在 10 月 16 號日本搶先全球上映首部劇場版之後，馬上就在全國掀起瘋狂觀影熱潮：日本上映《鬼滅之刃：無限列車篇》有多轟動？兩天 30 億就超越《冰雪奇緣》9 天票房！

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不過就在《鬼滅之刃：無限列車篇》上映熱潮期間，現在就有一位日本爸爸在推特上分享自家故事：「因為《鬼滅之刃》而開始喜歡上看漫畫的小學 6 年級女兒，所以我就拿了《HUNTER × HUNTER》給她看，女兒也順利得迷戀上《獵人》。但現在她興奮地問我『我好想看下一卷，要等到下個月嗎？什麼時候會出啊？』爸爸回答不出來這個問題，大概全日本的大家都回答不出來。」冨樫義博害人不淺。

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同樣是在《週刊少年 Jump》連載的少年漫畫，冨樫義博自從 1998 年開啟連載《HUNTER×HUNTER》之後，到了後段就呈現一種「愛畫不畫」的狀態，不像是很多作家直接長年休刊封筆，冨樫義博《獵人》則是在想畫時偶爾又會冒出來更新個幾卷，隨後又陷入漫長的休息狀態，之前他也親自透露沒動力更新的心情因素。

相較於鱷魚老師在短短 4 年內就結束了《鬼滅之刃》漫畫連載，看見這位老爸居然對漫畫新手女兒推坑《獵人》，讓許多網友都紛紛留言笑說（點圖閱讀）：

你會希望把催促富奸老賊更新《獵人》進度的工作，殘酷交棒給下一代嗎？

鬼滅の刃で

『漫画』というものに

見事にはまった小6長女に



HUNTER × HUNTER

見せたら見事にハマった。



「次巻が見たいけど、来月くらいかな？いつ？」と

ワクワクしてるけど

パパには答えられない。



多分、みんな答えられない。 — ブロ雅農園のブロ雅 (@buromasa0423) October 24, 2020

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