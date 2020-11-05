BANDAI Tamashii Figure Fes 2020 「魂展」11月中將於旺角朗豪坊舉行！除了2.4米《福音戰士》初號機立像及相應的EVA玩具展覽，同場還有《鬼滅之刃》《One Piece》和之國系列展，當然少不了Pop-up Store！

👇即睇旺角魂FES有咩筍嘢！

+ 22 + 22 + 22

平常萬代展覽主題不是高達就是幪面超人，今次終於有點新意！👍《新世紀福音戰士》本身已經不得了，另外還加插兩套超人氣JUMP系作品，上中下路可以話毫無破綻！不過希望到時有多一點另外兩套作品的巨型展品，方便打卡啦。😍

TAMASHII FIGURE FES 2020 展覽+期間限定店 地點：旺角朗豪坊4樓 日期：11月18日起舉行／完結日期未公布

👇深入介紹：40cm 初號機 DYNACTION 超巨大可動figure

完全版介紹文：2.4米初號機突襲旺角Tamashii Figure Fes 2020 仲有鬼滅同海賊王

+ 12 + 12 + 12

👇同場加映：大豆芽Chino Lam JIRO魚次郎展覽

以「大豆芽水產」系列「鲔鱼前輩」等海產搪膠為人熟識的Chino Lam（林輝），與JPS獨立當代藝術畫廊聯手，在置地廣場炮製了一個一體兩面的新展覽。

+ 20 + 20 + 20

完全版：大豆芽Chino Lam個展 JIRO魚次郎幻化動漫角色 置地變公仔書架

👇同場加映：銅鑼灣 Hot Toys新店睇玩具兼打卡

HotToys 「HT20THPlus」20週年限定店已在銅鑼灣Fashion Walk開張，獨賣Iron man Mark XXI MIDAS，更有大量店鋪限定Marvel、星球大戰、DC英雄 Cosbaby！

+ 8 + 8 + 8

想知有咩買？點擊看完全版：HotToys HT20THPlus銅鑼灣店獨家土豪金Ironman 即睇5款必買筍貨

👇同場加映：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣 自由2.0有現貨👇

【Metal Build Showroom K11展覽】METAL BUILD合金系列即日起於尖咀K11 MUSEA將舉行展覽，全場近50款高達、福音戰士、驚爆危機figure任影，即睇圖輯！

+ 35 + 35 + 35

想睇全場50款展品，請點擊連結：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣 自由2.0有現貨