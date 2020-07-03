Dynaction EVA 初號機 40cm高玩具figure 由 BANDAI宣布推出！Dyna=巨大化帶來的震撼、action＝如此巨型都保持良好可動性。而同時我們會看看日本一款售價達340萬日圓的2.1米高初號機！要幾大有幾大！

東京的微縮情景主題館「SMALL WORLDS TOKYO」，開發了1隻2.1米高、重100KG的巨型EVA 初號機人像，這款初號機使用跟場館內「第3新東京市」EVA出擊場景中的同款3D MODEL，比例精準，只會生產20隻，不要LED發光燈的話售260萬日圓（約19萬港元）／連燈全套總售價為340萬日圓（約25萬港元）。（訂購連結）

買不起2.1米版EVA吧，我們回到地面，看看BANDAI的40cm高初號機 Dynaction！

玩具身高加大至40cm，比兩隻Robot魂EVA疊起更高。

關於DYNACTION 初號機 ，筆者最開心是BANDAI終明白METAL BUILD 的金屬質感根本與EVA「穿緊身膠衫人造巨人」的風格不相襯，重新用回橡膠感質外觀。玩具身高加大至40cm，比兩隻Robot魂EVA疊起更高。而且Dynaction 的外觀跟足動畫，首先雙膊重新使用可打開的高分子震動刀架；而其頸、嘴巴都能大幅度扭動／開合，口中更有像人類一樣的牙齒，這樣才像EVA。

+ 14 + 13 + 12

雙層複合材質關節 保氣力 壯膽色

如此巨型的玩具，比起「可動性」更令人關心是關節的「耐操度」，當今不少二萬日圓的玩具，都細緻得像藝術品，擔心玩一玩就碎！Dynaction EVA 初號機使用複合素材關節，內層合金物料鞏固巨體可動結構，為EVA保氣力hold住動作！關節外層再包上與身體部份材質統一的膠料，連外觀也照顧到。更重要是雙腳／腳板都使用合金外殼，令玩具重心平衡更好、不易倒下，玩家自然敢大膽扭動心愛的玩具。

以下圖輯，紅色位置都用上超合金素材

+ 6 + 5 + 4

在初號機 Dynaction 網頁上（點擊進入）更有AR APP玩，使用iPhone 可以用鏡頭將AR物件版 Dynaction 初號機跟實景合一，試試看它的實際尺寸比例。