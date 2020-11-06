BANDAI魂展｜Metal Build龍神丸、解體匠機沙煞比　200款展品公開

遊戲動漫
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【魂展 Tamashii Nation 2020】BANDAI新一輪展覽開場！METAL BUILD 龍神丸 F91高達、 真骨彫幪面超人BLACK、超合金魂，以至萬元級的《Ultraman Zero》雕像及解體匠機沙煞比，全部大陣丈強勢出動。受疫情影響，是次展覽只供業界及傳媒入場，並提供網上VR瀏覽！未能入場的讀者，可以率先睇睇2021年準備要向BANDAI「進貢」幾多先！

BANDAI SPIRITS TAMASHII NATION 2020 展 (展期11月6日至11月8日)

👇SHF真骨彫幪面超人😱昭和平成令和三線出擊👇

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👇METAL BUILD 高達外有意外新驚喜👇

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👇2021年瘋狂買高達　Metal Robot 魂好多新作👇

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👇龍珠、鬼滅、One Piece 三大JUMP神作搶錢👇

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👇超合金魂系列：2021有大量三一萬能俠新作👇

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👇Robot魂 EVA／重戰機／聖戰士 真實系機械人出動👇

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👇Ultraman 推出萬元級雕像 魂之工房系列👇

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👇Marvel SHF 點解可以出完又出 仲有其他可動figure新作👇

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👇同場加映：香港都有魂展！2.4米初號機 鬼滅 海賊王

BANDAI Tamashii Figure Fes 2020 將於旺角舉行，除2米4《福音戰士》初號機，還有《鬼滅之刃》九柱及《One Piece》和之國figure展！

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完全版介紹：香港魂展 Tamashii Figure Fes 率先睇　2.4米初號機 鬼滅 海賊王

👇同場加映：大豆芽Chino Lam JIRO魚次郎展覽

以「大豆芽水產」系列「鲔鱼前輩」等海產搪膠為人熟識的Chino Lam（林輝），與JPS獨立當代藝術畫廊聯手，在置地廣場炮製了一個一體兩面的新展覽。

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完全版：大豆芽Chino Lam個展　JIRO魚次郎幻化動漫角色　置地變公仔書架

👇同場加映：銅鑼灣 Hot Toys新店睇玩具兼打卡

HotToys 「HT20THPlus」20週年限定店已在銅鑼灣Fashion Walk開張，獨賣Iron man Mark XXI MIDAS，更有大量店鋪限定Marvel、星球大戰、DC英雄 Cosbaby！

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想知有咩買？點擊看完全版：HotToys HT20THPlus銅鑼灣店獨家土豪金Ironman　即睇5款必買筍貨

👇同場加映：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣　自由2.0有現貨👇

【Metal Build Showroom K11展覽】METAL BUILD合金系列即日起於尖咀K11 MUSEA將舉行展覽，全場近50款高達、福音戰士、驚爆危機figure任影，即睇圖輯！

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想睇全場50款展品，請點擊連結：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣　自由2.0有現貨

幪面超人W情侶粉絲公開「拉打婚照」　盤點10個龍珠/高達動漫婚禮
香港魂展 Tamashii Figure Fes 率先睇　2.4米初號機 鬼滅 海賊王
打一句有聲音的句子挑戰　鬼滅/飛雲/EVA/見字有聲ACG經典20句
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