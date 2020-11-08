【PS5】《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》（漫威蜘蛛俠：麥爾斯·摩拉斯）作為新主機首發大作，加上上集相當出色，相信都有不少機迷期待。今集又能否帶給大家新的衝擊或驚喜？編輯部就率先爆機同大家評價：

PS5兩秒入GAME 表現驚人

今次評測來到了新主機PS5平台，第一個感覺就是讀取速度好快！進入遊戲只要2秒就完成，而使用Fast Travel飛去離遠地方也只要3秒就讀完，的確是連放下手掣去雪櫃拿飲品的時間也沒有。筆者之後回去PS4平台測試，發現搭地鐵的讀取畫面，在PS5根本上不會出現。

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在畫面方面，遊戲有在PS5開啟Ray Tracing、光源增加及特效加強。就一般蜘蛛俠在穿梭大廈時其實感覺不太到，只有在落地看水面與光源、或Cut Scene演出時才會察覺。至於角色模組方面PS5是有對主角眾加入一些細節的，但路人NPC則與PS4版的無大差別。反而是在戰鬥方面，因為有增加光影特效的關係，加上主角「生物電」的招式非常弦目，筆者覺得才是真正發揮的地方。

PS5 的光影效果華麗，不過截圖比較難表達（遊戲截圖）

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畫質總結：PS5 VS PS4｜Spider-Man蜘蛛俠畫質對比 有光線追蹤加持靚幾多？

戰鬥變化不大 內容略縮水

今集蜘蛛俠的遊戲性，基本上與上集差不多，戰鬥保持有一定難度，敵人攻擊力及瞄準能力高，不擅用空中連技、招式解拆及潛行擊倒的話很易苦戰。在戰鬥方面亦加入了生物電的各種「毒液」大招及隱身元素，但整體的戰鬥變化不是很多，也缺乏BOSS戰。

今集裝置、戰衣、技能都少了，簡化了一點（遊戲截圖）

今集的收集元素亦很豐富，在版圖上佈滿了各種的收集、攻佔、挑戰等，但與上集一樣都是New York的關係，可能令上集玩家有種重覆的感覺。然而遊戲的技能解鎖、裝置、戰衣的元素比上集是簡化了。此外也沒有了上集的Puzzle解謎元素等，整體內容都比上集少。

版圖一樣有很多收集元素，但也就一樣是 New York了（遊戲截圖）

劇情短未夠上集出色 幾個大彩蛋舖路

劇情方面為免劇透不便說太多，不過可以說今集的劇情非常「正路的Marvel」，沒有太大驚喜，而且主線比上集更加短，直衝的話大概7至8小時就可完成。幸而遊戲的支線任務也有劇情，而且有幾個大彩蛋劇情在支線才會出現，要清光的話大概要多10小時左右。在爆機後當然亦都會有彩蛋，而且相信是Spiderman Fans都樂於看到的，詳細可能又要等之後DLC了。

大彩蛋因劇透無法說，不過小彩蛋都有Spider-Man貓貓（遊戲截圖）

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