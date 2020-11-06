PS5其中一大功能就是向下兼容，可繼續玩到PS4遊戲不怕有遊戲未玩完有斷層。官方早前就聲稱向下兼容支援了99%的遊戲，以下就同大家試試，並且看看流暢度有沒有分別：

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向下兼容測試總結：

簡單而言，向下兼容的成功率真的是非常之高，測試的遊戲全部都可玩到，以及繼續Save。筆者只發現當中的《Uncharted The Lost Legacy》有按鍵問題。

性能強化方面，很大原因就是視乎遊戲有沒有對應PS4 Pro的Game Boost，或本身有沒有提供60FPS，有的話便可在PS5高畫質模式下同時達到60FPS。如遊戲本身沒對應Game Boost，則就算是畫面簡單的遊戲也仍鎖定了30FPS。

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