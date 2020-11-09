【刺客教條：維京紀元攻略｜PS4、PS5、Xbox Series X】Ubisoft開發的全球大人氣開放世界動作遊戲《刺客教條》系列最新作《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed Valhalla）於11月10日多平台推出，《香港01》科技玩物頻道為大家詳細評測本作。

注意：本評測以Xbox Series X版為準，如果在PS4、XBox One X等上代主機遊玩，體驗可能會有所不同。

按圖放大刺客教條：維京紀元10大優缺點：

+ 6 + 6 + 6

總結：年度遊戲級大作

Ubisoft經典的開放世界玩法，加上黑暗靈魂 x 戰神的戰鬥系統，優秀的遊戲畫面再加上極足料的內容量，記者個人認為《刺客教條：維京紀元》是有能力問鼎今年年度遊戲（Game of the Year）的高水準大作，整體而言比Ubisoft則出推不久的另一款遊戲《看門狗：自由軍團》更要出色。

無疑今集刺客仍然有一些缺點，但完全瑕不掩瑜，記者30小時的遊玩期間全程都十分爽快。如果你喜歡玩開放世界遊戲或動作遊戲，絕對不應錯過《刺客教條：維京紀元》。

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