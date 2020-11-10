【PS5 / PlayStation 5】PS5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

由於整個Q&A非常長，記者僅節錄部份較重要問題，有興趣看完整全文的朋友，可到文末連結查看原文。另外一些《香港01》已報道過的PS5相關情報，本文亦不再重覆，如有興趣可到相關文章細閱。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

主機本體相關

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DualSense相關

遊戲軟體及媒體相關

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周邊設備相關

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音效、3D Audio相關

PlayStation Blog相關帖文連結

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同場加映：PS5首發遊戲全27款一文睇清

PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

👇👇27款確定跟機首發PS5遊戲名單👇👇

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詳細介紹請點擊：PS5首發遊戲全27款一文睇清 蜘蛛俠2／COD／Demon’s Souls水準高