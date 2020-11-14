日本神級Coser Enako（えなこ）出現新競敵？日媒近排力捧韓國正妹直播主「丸衛門96 ／ マルエモン」(＠Maruemon_96)，封她為「韓國版Enako」！Enako是以年收3億日圓為目標的超級巨星，Maruemon真的夠潛質當上接班人嗎？即Check真身！

Maruemon1996年10月19日生，今年24歲，原名為Kim Yuri，身高只有148cm高，是一位微豐滿、可愛小尺寸的性感女孩。2019年她為韓版《MAXIM KOREA》拍封面出道，後來開始加入動漫打機宅女元素，也開始在韓國的Game Show工作、出Cos；服裝從勁少布三點式漸漸變成動漫角色造型。化妝、拍照及PS方法也完全換了另一套；睇IG圖，Maruemon雙眼大而有神、表情精靈，而且很懂得做表情、擺姿勢。

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Maruemon除了玩Cosplay，她本身也是一個22萬follower的Twitch.TV直播主。記者看了幾天她的直播，發現Maruemon性格爽朗有一點點男仔頭，反應夠真實不Chok樣扮萌聲；與其說她粗魯，不如用無添加來形容。

雖然記者不懂韓語，但見她在打機時會肉緊得要站起來。講八卦、開心大笑時都七情上面。除了Cosplay相片，Maruemon也愛穿校服或時裝，戴對貓耳拍攝ACG宅女Style家居照，輕度性感卻增加了很多時尚感，別有一番風味。

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總結：Maruemon的身材可能比えなこ更勁，Cosplay照完成度高，性感而可愛。不過顏值方面始終是Enako高幾班，尤其看直播後，發現Maruemon的相片P得頗重手，雙手及背部更有紋身，喜歡Enako那類Pure萌萌女生的fans，未必能夠接受。不過「韓國版Enako」這個封號是別人給的，也不能怪Maruemon「哪來的自信」。

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