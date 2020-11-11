PlayStation 5 將於11月12日於首發國家（包括日本在內）搶先發售，香港剛屬第二周（11月19日）發售的次輪地區（內地則未公布會發售）。官方上月分別以「特約店外排隊」及網店訂購兩種形式開售，不過僧多粥少，很多玩家都表示買不到機。好吧，訂不到就發售日去排隊「衝現貨」好了？Sorry，Sony表示為防止在疫情下做成排隊人潮，全球劃一不設店鋪現貨，結果不少網民轉到PS官方facebook留言，更貼出Xbox S/X照片：「轉會了！」

近日，PlayStation HK的facebook有新公布！是不是公布下一輪訂購活動？非也，PlayStation 5宣布要在11月11日晚上11時11分舉行【PlayStation 5 Asia Celebration Showcase】 線上直播，請來林俊傑及農夫「共襄盛舉」，慶祝PS5發售！

此帖一出即成引戰帖，最多人留言投訴是買不到機，沒甚麼好慶祝……

👇👇網民網民回應：索尼對玩家二次傷害！👇👇

+ 7 + 7 + 7

😱小心畀人Fake！睇直播其實有著數？😱

其實今次直播是在PS本身的網頁上舉行，可以用PSN登入，節目中會有些小任務要求fans跟著做：比如回答指定的暗號、寫出最多人like的留言，獎品當中包括大家都好想要的PS5主機！很可能不少人留言叫人罷睇，目的就是少點競爭對手。😆😆 留言開完玩笑、發洩買不到機的怨氣後，也不要錯過今次直播！

👇雖然知很多人未買到PS5，以下資訊對準備買PS5的讀者亦有功用，值得一看喔👇

同場加映：PS5發售前解答疑難 準機主必知40條Q&A

+ 3 + 3 + 3

睇全文：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？

PS5相關《香港01》科技玩物頻道報道

PS5兼容PS4遊戲更暢順？存檔承繼到？《人中之龍》等13款遊戲測試

PS5點過Save？用到PS4手掣？玩到二手Game？新主機常見15疑難解答

PS5 VS PS4｜SSD讀速測試 新主機無Loading畫面？MonHunt更快？

PS5與歷代9款PlayStation主機手掣晒冷！其中一款舊主機比PS5更重

PS5 Dual Sense手掣6大升級 實試震動感超真實：上手就知幾勁

PS5新選單12個功能曝光 即查攻略、語音打字、畫中畫直播超好用

同場加映：PS5首發遊戲全27款一文睇清

PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

👇👇27款確定跟機首發PS5遊戲名單👇👇

+ 22 + 22 + 22

詳細介紹請點擊：PS5首發遊戲全27款一文睇清 蜘蛛俠2／COD／Demon’s Souls水準高