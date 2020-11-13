「Game & Watch: 超級瑪利歐兄弟」開箱：為紀念《超級瑪利歐兄弟》誕生35年，任天堂特別將紅白機版《孖寶兄弟1》及磁碟game《孖寶兄弟2》兩款遊戲，移植進一部經典卡片型遊戲機Game & Watch機身內，可以用卡片機的彩芒邊行邊玩Mario，還可玩骨灰級黑白芒game《拋波》！
開機會見到Mario在拋波波的彩圖。《Game & Watch: 超級瑪利歐兄弟》定價$359（鍾世傑 攝）
包裝也玩2合1 超有心思！😍
十字掣及A/B掣的size跟迷你紅白機相約。（鍾世傑 攝）
細睇精緻機身mini機都是任天堂最正👍
正式試玩！5大值得入手的理由😍
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Game & Watch 即是80年代極流行的黑白液晶卡片遊戲機，比如《過橋抽板》、《廚師》都極經典，以下是相關的懷舊遊戲介紹：
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