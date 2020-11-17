【CoD Cold War決勝時刻：黑色行動冷戰】今集Call of Duty以美蘇冷戰和間諜為主題，間諜不論是電影、遊戲、動漫都經常用到的題材，但到底現實中的間諜是怎麼一回事、和一般人在影視遊戲中得到的間諜形象又有多少差距呢？《香港01》科技玩物頻道獨家專訪了前蘇聯間諜「Elena Vavilova」（瓦維洛瓦），看看真實的間諜和一般人印象有多少出入吧。

瓦維洛瓦（Elena Vavilova）和其丈夫別茲魯科夫（Andrei Bezrukov）同為前蘇聯KGB（國家安全委員會）的間諜，曾以加拿大人身份潛伏美國廿年為前蘇聯刺探情報，直至身份敗露後美俄雙方交換間諜，二人才返回俄羅斯生活。適逢Call of Duty冷戰推出，《香港01》科技玩物頻道趁機和這位冷戰間諜當事人取材訪問，了解間諜真實的一面。（訪問內容文字版在文末）

按圖放大《香港01》科技玩物頻道專訪前蘇聯間諜：

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前蘇聯間諜「Elena Vavilova」。

CoD Cold War決勝時刻黑色行動冷戰遊戲畫面：

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文字版訪問內容：

【Q1】當年KGB招攬了你和你的丈夫做間諜。請問KGB一般會尋找有什麼特質的人去做間諜呢？

要做一個間諜首先要有為國家服務的心、不怕危險和挑戰，同時亦需要有能適應不同環境的能力。可以說當間諜需要很多方面的能力，例如演技，因為間諜經常需要扮演不同角色；另外也需要能承受壓力的強大精神韌性，以及處理突發情況的冷靜應變能力等。同時語言能力亦十分重要，因為去其他國家進行任務時自然需要說好當地的語言。

【Q2】間諜通常會接受什麼訓練？間諜們是否都像電影、遊戲一樣精通搏擊和槍械？

當然會有很嚴苛的訓練，但遊戲、電影為求戲劇效果通常都會跨大一點；在CoD冷戰中有很多槍戰和追逐的場面，不過遊戲為了娛樂效果自然會有較多動作及戰鬥場面，而現實中其實那並不常見。我們的訓練會學習槍械的使用方法和空手道，但這些訓練主要是用來提升自信，知道自己在身陷危機時亦有保護自己的方法。我們並非受訓去傷害人，亦不鼓勵使用槍械；而其實在我服役期間從未使用過槍械或武力。 現實中間諜大都從事腦力勞動（intellectual work）、心理遊戲等，亦時常要為自己的任務目標擬定策略。另外間諜工作亦往往涉及線人等人事，因此間諜需要熟知心理學，能理解不同人士的想法及性情。

【Q3】影視遊戲中常見間諜藉混入人群甚至躲在紙箱中避開敵人視線，這些技巧是否真的有用？有沒有真實發生過？

你該不會以為我真的會帶著個紙箱通處走吧？（哄笑）不過作為間諜其中一樣重要技能是能融入環境之中倒是沒錯。間諜需要保持低調、不引人注目，亦即和身邊的人一致。在遊戲中的潛入體驗為求趣味和效果，可能會有躲在柱子或牆壁後面等場面；但對現實中的間諜來說，一來不是經常都有主動任務，二來最理想的情況是根本沒有人注意到自己、沒人對自己起疑心，因此自然不需要躲藏。

【Q4】那麼能否分享一些心得，如何保持低調和不引人注目呢？

首先你需要學習當地人的風俗，然後加以模仿。過程中需要良好的觀察力，你需要理解身邊的人如何生活，然後變得和身邊的人一樣。當年我們在美國執行任務時，表面上過著極為普通的打工族生活，有著正常的作息和社交。

【Q5】影視遊戲中不時見到間諜潛入管制區域竊取情報（intel），能否分享一下間諜一般是尋找什麼樣的intel呢？而在找到intel之後，實際又是怎樣運用的呢？

政府需要各種資訊、情報去判斷形勢、釐定外交策略，因此任何資訊都會有所幫助。不同範疇的intel通常由不同的間諜負責，例如負責政情的人會尋找敵方政府的計劃及預定，負責科技的人會尋找新科技及相關研究等。可以說間諜通常有什麼就拿什麼，然後以各種方式秘密地傳送回本國，例如當年我們用的是加密無線電報等，或者將密封好的情報放在指定地點等同伴回收。

【Q6】換言之可以說當間諜的就是先拿了再說，要怎麼運用是後方的人的工作了。

對。刺探敵情（undercover）是一個複雜且龐大的工作，間諜通常負責收集情報，分析會由其他人負責。一個人不可能做完所有事情嘛，分工合作才是正常。

【Q7】一般人印象中的間諜是經常進行高壓任務，需要24/7全天候保持警剔，現實中是否如此呢？當年你在進行間諜活動時，又有沒有自己的餘暇或私人時間呢？

當然有很多壓力和困難，但不是長期持續的，畢竟沒有人可以承受那種壓力。對間諜來說過普通的生活，或者說表面上普通地生活是十分重要；就算有時會有重要任務，亦不會用光一個人所有的時間。在CoD冷戰中的特務們經常出生入死，現實中需然沒那麼多動作場面，但間諜隨仍然是個危險的職業，敗露的話不單被會拘捕，更有可能會被處決。因此間諜需要懂得面對和處理壓力；相地在招聘間諜時，一開始就會找精神力較強、抗壓能力高的人。

【Q8】我們可以說間諜也是一種職業，那薪酬方面如何呢？

間諜是政府工，政府請人來刺探其他國家的情報，因此當然會有酬勞。間諜除了有月薪外，完成任務時亦可能會獲得獎金；間諜和其他政府工一樣有著薪酬指引，但不是一個發大達的工作，是普通商人或生意人可以賺到的人工。

【Q9】能否請你分享一下冷戰期間美蘇兩國之間的張力是怎樣的？他們在什麼方面互相競賽呢？

有好一段時間美蘇就是冷戰的代名詞，雙方都在進行軍備競賽，雙方都怕另一方會有意或無意展開攻擊發動戰爭。而相信CoD冷戰亦是以此為靈感，講述一個間諜如何運用核武器來將力量的天秤傾斜。

【Q10】聽起來，冷戰中的兩個大國，與其說想要在力量上壓倒對方，倒不如說是害怕被對方壓過，所以不得不保持競爭。

沒錯，維持力量的平衡十分重要。當然在枱底下有很多任務和計劃進行過，目標是削弱對方的實力；而除了兩個大國自身的實力，當時的兩國亦致力於影響或拉攏其他國家，蘇聯和美國在冷戰期間都有各自的盟友。

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