【PS4/NS天穗之咲稻姬攻略】踏入11月有多款重量級遊戲推出，而這隻事前沒太大《天穗之咲稻姬》因為極硬核的耕田種米玩法而成為一時熱話，以下為《香港01》科技玩物頻道的遊戲攻略種田心得。

本作的角色等級和種米玩法掛鉤，而種米亦是玩家升級的唯一途徑，無論你在野外打多少怪都不會提升角色等級，想變強就要種米。而本作的耕田玩法十分硬核，由插秧施肥到除草收割，再到打穀脫殼都要親力親為之餘，還會有天氣、日照、水量、溫度、雜草及害蟲量等多種環境參數，影響最後稻米的品質。

但幸好設定仔細之餘，實際上耕種的難度並不算太高，基本上跟著農書及田右衛門的建議去做就可不會失敗，充其量是米的質量沒那麼好提升的數值較少。但是遊戲沒有時間限制，如果種一次加的等級數值不夠多，再種一年便可，不會過不到關。

按圖放大天穗之咲稻姬耕田種米心得👇👇

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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