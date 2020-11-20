【PS4/NS天穗之咲稻姬攻略】踏入11月有多款重量級遊戲推出，而這隻事前沒受太大關注的《天穗之咲稻姬》因為極硬核的耕田種米玩法而成為一時熱話；但本作在種田之餘橫向動作的部份亦是博大精深，以下為《香港01》科技玩物頻道的遊戲戰鬥攻略及簡易連招介紹。

《天穗之咲稻姬》作為橫向捲軸遊戲，動作成份和操作要求都比惡魔城、洛克人等高出很多，說是「橫向Devil May Cry」也不為過。

雖然主人公機動力和操作自由度都非常高，但不代表遊戲易玩，反而因為敵人的攻勢也極為凶狠的關係，只要反應慢少許走遲半步都會中招。以下提供一些戰鬥心得和小技巧，以及一些簡單但足夠應付大部份場合的基本連招。

按圖放大天穗之咲稻姬戰鬥心得技巧及基本連招👇👇

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部份簡單實用連招：

☐ = 正方(輕攻擊)、▲=三角形(重攻擊)、R1 = 羽衣 ☐☐☐☐>↑+☐>☐☐☐☐ ☐☐☐☐>↑+☐>☐☐☐>R1>☐☐☐▲ ☐☐☐☐>↑+☐>☐☐☐▲>R1（極限時機）>☐☐☐▲ ☐☐☐☐>貫胴打>R1>☐☐☐>貫胴打 ☐☐☐☐☐>荒田起>斜前R1>☐☐☐▲>R1（極限時機）>☐☐☐>車輪斷

同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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