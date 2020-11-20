撰文：策權翊匡
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《返校》由於內容敏感，被內地全面被封殺，但近日內地遊戲公司 StarWish Games 製作的恐怖解謎遊戲《鬼哭嶺》。該遊戲的美術﹑玩法皆被指與《返校》相似，疑似是抄襲而來。難道台灣遊戲不行，那就用內地遊戲「抄」而代之？
《鬼哭嶺》的 Demo 在 Steam 上架後，就連內地玩家也看不過眼，留下大量負評。到底《鬼哭嶺》為什麼被諷是「返校2」？點下圖放大了解：
👇👇《鬼哭嶺》5點被指抄襲《返校》原因👇👇
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👇👇網上出現大量對《鬼哭嶺》的負評 連內地玩家也看不過眼👇👇
同場加映：鬼滅無限列車篇｜氣象專家憑5點神推斷 決戰日期及重要角色死忌
【鬼滅之刃劇場版無限列車篇】蔚為社會風潮，日本票房已破230億日圓大關；香港開畫5日亦破1,500萬元。日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他憑片中人物服裝、月亮形狀和位置、大霧的天氣線索，跟歷史紀錄交叉比對，神推斷出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間，竟然是剛過去的某日凌晨！
⚠️下圖涉及嚴重劇透，未入場觀影者宜斟酌閱覽⚠️
👇👇👇氣象專家森田正光考據大正年間月齡紀錄！點圖放大睇5點線索推斷《無限列車篇》死鬥發生時間👇👇👇
想知第4﹑5點線索？即睇：鬼滅無限列車篇｜氣象專家憑5點神推斷 決戰日期及重要角色死忌