《鬼哭嶺》內地遊戲被指抄襲《返校》　風格/玩法等5大相似位比較

遊戲動漫
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《返校》由於內容敏感，被內地全面被封殺，但近日內地遊戲公司 StarWish Games 製作的恐怖解謎遊戲《鬼哭嶺》。該遊戲的美術﹑玩法皆被指與《返校》相似，疑似是抄襲而來。難道台灣遊戲不行，那就用內地遊戲「抄」而代之？

《鬼哭嶺》的 Demo 在 Steam 上架後，就連內地玩家也看不過眼，留下大量負評。到底《鬼哭嶺》為什麼被諷是「返校2」？點下圖放大了解：

👇👇《鬼哭嶺》5點被指抄襲《返校》原因👇👇

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👇👇網上出現大量對《鬼哭嶺》的負評　連內地玩家也看不過眼👇👇

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