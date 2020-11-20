《返校》由於內容敏感，被內地全面被封殺，但近日內地遊戲公司 StarWish Games 製作的恐怖解謎遊戲《鬼哭嶺》。該遊戲的美術﹑玩法皆被指與《返校》相似，疑似是抄襲而來。難道台灣遊戲不行，那就用內地遊戲「抄」而代之？

《鬼哭嶺》的 Demo 在 Steam 上架後，就連內地玩家也看不過眼，留下大量負評。到底《鬼哭嶺》為什麼被諷是「返校2」？點下圖放大了解：