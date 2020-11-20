撰文：長濱睡睡
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【《鬼滅》禰豆子／蟲柱 胡蝴忍／戀柱 甘露寺／素顏照．全24位女聲優真面目曝光】日本聲優／配音員的人氣，絕對不比偶像弱；90年代的聲優靠聲搵食，不一定要生得靚，但如今的靚女聲優都已當偶像來捧，出寫真、開直播普通之極；本文搜集了23位人氣聲優未化妝的素顏真面目，一齊睇睇！
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