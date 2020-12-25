《獵人》冨樫《海賊王》尾田邊個張檯更亂？26位漫畫家工作室曝光

撰文：鍾世傑
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《全職獵人》作者冨樫義博在網民印象中仍是住在玩具垃圾屋、每天只顧打機、打麻雀？那《海賊王》尾田榮一郎的工作檯究竟是整齊一派還是亂七八糟一族？還有《Naruto》、《死神》、《妖精的尾巴》等…為你曝光26位漫畫家的工作檯真面目。
邊位張工作檯最亂？😆 26位漫畫家工作室曝光
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同場加映：24位女配音員素顏照曝光
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《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設全港首間官方授權「鬼滅」期間限定店，買玩具有機會得到《鬼滅》燙金 Postcard。
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繼《鬼滅之刃 無限列車篇》後《新世紀EVA 新劇場版：終》來年也在香港上映，兩作品的展覽正於旺角舉行，場內有2米4初號機，還可購物換九柱紀念品！
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