《獵人》冨樫《海賊王》尾田邊個張檯更亂？26位漫畫家工作室曝光

《全職獵人》作者冨樫義博在網民印象中仍是住在玩具垃圾屋、每天只顧打機、打麻雀？那《海賊王》尾田榮一郎的工作檯究竟是整齊一派還是亂七八糟一族？還有《Naruto》、《死神》、《妖精的尾巴》等…為你曝光26位漫畫家的工作檯真面目。