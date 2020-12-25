《獵人》冨樫《海賊王》尾田邊個張檯更亂？26位漫畫家工作室曝光

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《全職獵人》作者冨樫義博在網民印象中仍是住在玩具垃圾屋、每天只顧打機、打麻雀？那《海賊王》尾田榮一郎的工作檯究竟是整齊一派還是亂七八糟一族？還有《Naruto》、《死神》、《妖精的尾巴》等…為你曝光26位漫畫家的工作檯真面目。

邊位張工作檯最亂？😆 26位漫畫家工作室曝光

+63
+63
+63

同場加映：24位女配音員素顏照曝光

+4
+4
+4

《鬼滅》胡蝶忍聲優化妝前後兩個樣？想睇佢「真面目」請點擊：鬼滅禰豆子/胡蝶忍配音員化妝前後兩個樣？24位女聲優素顏照曝光

👇同場加映：鬼滅之刃 K11 限定店　10米長九柱打卡牆　買玩具送燙金Postcard

《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設全港首間官方授權「鬼滅」期間限定店，買玩具有機會得到《鬼滅》燙金 Postcard。

+6
+6
+6

完全版文章請點擊：鬼滅之刃 K11 限定店　10米長九柱打卡牆　買玩具送燙金Postcard

👇同場加映：朗豪坊EVA/鬼滅/海賊王展　換九柱紀念品

繼《鬼滅之刃 無限列車篇》後《新世紀EVA 新劇場版：終》來年也在香港上映，兩作品的展覽正於旺角舉行，場內有2米4初號機，還可購物換九柱紀念品！

+25
+25
+25

完全版文章請點擊：朗豪坊EVA/鬼滅/海賊王展　購物換九柱超正紀念品　5大必影打卡

朗豪坊EVA/鬼滅/海賊王展　購物換九柱超正紀念品　5大必影打卡位
鬼滅之刃無限列車篇｜日本票選16大最強動漫劍士　炭治郎排第幾？
《鬼滅之刃無限列車篇》影評｜5大看點平反原作＋入場前補完導讀
鬼滅之刃無限列車｜作者吾峠呼世晴是美女？14個入場前必識小知識
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。