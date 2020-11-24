吉卜力《飛天紅豬俠》50張劇照公開　免費下載高清Wallpaper

【吉卜力宮崎駿《飛天紅豬俠》】吉卜力官網公開第三彈的高清劇照，今次有5套作品公開，除了《海潮之聲》外都是有4套都是香港大熱的吉卜力動畫電影作品，包括《飛天紅豬俠》和《魔女宅急便》等，以下即送上《飛天紅豬俠》官方50張劇照。

雖人氣雖然比不上《千與千尋》、《哈爾移動城堡》等超神枱級大作，不過《飛天紅豬俠》在全球亦是叫好又叫座的難得佳作。而因為主角是豬的關係，現今網路又時常以豬作為恥笑用語（例如將沉迷聲優的人稱為聲豚／聲豬等），相信這堆圖片有很大發揮空間整memes，期待網民的創意吧。

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吉卜力《飛天紅豬俠》高清圖官方網頁

同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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