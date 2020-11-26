【Steam特賣｜PS5替代方案】今年的Steam秋季特賣已於11月25日開鑼，不知道是否對應次世次主機PS5和Xbox Series上市，今年的秋季特賣規模特別大，不少大作都以史上最低價發售，買不到PS5的可以趁今次特賣買Game慢慢玩了。

今次Steam秋季特賣特有大量遊戲折扣創或平史上最低價，其中更不乏3A級人氣大作，包括《死亡擱淺》、《GTA5》、《Borderlands 3》、《Doom Eternal》、《Gears5》等等。《香港01》科技玩物頻道選出以下30隻必玩抵買遊戲，相信機迷們可以在今次特賣中為Steam這個「收集遊戲的遊戲」增加不少收藏了。

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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