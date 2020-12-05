過去一年半以來日本漫畫家吾峠呼世晴在 Jump 上連載的少年漫畫《鬼滅之刃》因改編成電視動畫而掀起驚天流行旋風，改編成第一部動畫電影更引發新海誠首度回應《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》票房超車《你的名字》超爆紅現象。全球人氣大爆發的《鬼滅之刃》只花了 4 年就結束連載，這也令許多動漫迷聯想起至今都還是 Jump「隱藏版」連載中的漫畫家冨樫義博，他從 1998 年開始畫的《獵人 HUNTER×HUNTER》不僅連載愛開不開，至今 22 年過去了作者似乎都還沒有意願要繳出最終大結局。

休刊前最後一話的通知 （《Hunter X Hunter》圖片）

即使冨樫義博如此「富奸」，依然有死忠漫畫迷在推特上定期更新 《獵人》休刊天數的消息。就在 11 月 25 日，冨樫義博距離上一次於 Jump 推出《獵人》全新章節已經正式過去了 2 年，代表著富奸已經整整休息了 2 年都沒有動筆。這則推特一出馬上引起 12.7 萬網友狂讚並熱烈迴響：「笑！他還在打遊戲、打電動和追星櫸坂 46」、「如果人生能夠從來，我會告訴自己別入坑《獵人》」、「對不起，麻將實在太好玩了」、「我要詛咒富奸打麻將和電動永遠不會贏」。

▼▼▼2020年最新「冨奸成績表」，即將連續2年達到休刊率100%▼▼▼

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同時隨著 2020 年邁入尾聲，富奸還有望創造個人最新休刊紀錄，那就是首度連續 2 年達到休刊率 100%！讓我們見證 Jump 罷工王富奸的最新歷史，也不禁令人想起前陣子：日本老爸推薦鬼滅迷女兒看《獵人》，小孩入迷興奮問：最新一話下個月就會出嗎？ 請富奸至少快點出來救救孩子吧！▼▼▼

延伸閱讀：還是看看2020年日本漫畫單行本銷量榜單，哪些漫畫受歡迎好了▼▼▼

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