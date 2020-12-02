PS4/PS5/Switch芬尼克斯傳說攻略｜各種puzzle謎題機關解法

【PS4/PS5/NS芬尼克斯傳說攻略Immortals Fenyx Rising】最近一兩個月的Ubisoft十分強檔，先後有Watch Dogs、刺客教條維京紀元兩隻大作推出，然後現在又有這隻被人稱為「Ubi薩爾達」的《芬尼克斯傳說》推出，以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲中各puzzle謎題機關解法。

芬尼克斯傳說雖然屬於ARPG遊戲，但是遊戲中解謎puzzle數量極多，如果較勤力玩地圖收集，解puzzle的時間會遠比戰鬥的時間多。而本作的puzzle更是大都沒有太明顯的提示，不過幸好謎題大都是由幾種基本機關組合而成，只要知道各種基本機關的解法，絕大部份puzzle都可迎刃而解。

按圖放大芬尼克斯傳說各種謎題puzzle解法👇👇

+ 25 + 25 + 25

最後是如果不幸「卡關」，可以用冥想來重置puzzle；不過記者自己玩了十多個小時暫時還沒有需要用到。

同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

+ 3 + 3 + 3

詳細介紹請點擊：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？