【鬼滅之刃／炎／LiSA／FNS歌謠祭】日本的歌唱節目除了一年一度的紅白歌唱大賽外，就要數FNS歌謠祭（富士歌謠祭）是最受矚目和注意了。而今年富士歌謠祭對動漫迷來說還有一大亮點，就是有LiSA熱唱鋼鐵伴奏版鬼滅之刃主題曲《炎》！

今年的富士歌謠祭一共舉行兩晚，第一晚已於12月2日晚上播出。該節目第一大看點就是演出陣容極為鼎盛，基本上現今日本知名度、人氣最高的歌手和組合都有參加。另一賣點是流行歌手以外也有中川翔子、宮野真守等動漫歌手／聲優出演；

不過對於動漫迷來說最大亮點，當然是鋼琴特別的鬼滅之刃劇場版主題曲《炎》啦！而為LiSA伴奏的鋼琴家清塚信也是大有來頭，他是日本首位於武道館舉行個人音樂會的男性古典鋼琴家。

按圖放大LiSA熱唱鋼琴伴奏版鬼滅之刃主題曲《炎》

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按圖放大FNS富士歌謠祭兩日的參演者名單：

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