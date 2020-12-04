《鬼滅之刃》發售數量破1億冊，而且第23卷最終單行本今日（12月4日）發售，出版商集英社3日於日本讀賣新聞、朝日新聞、每日新聞、日本經濟新聞、產經新聞夕刊（晚報）刊登全版廣共15款全版廣告以作紀念及感謝，內容包括《鬼滅》粉絲必定看到哭的角色勵志對白。

😭廣告主題來自一位重要角色，其最終對白令人感動落淚😭

不同報刊會分配到不同組合的對版大頭，配以感人對白，即睇全15款廣告

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很多人已經將報紙頁面放上網拍賣，但暫時未見有炒風。

（日本《共同通訊》消息）

同場睇：其實23期附錄有咩睇？

早前吾峠呼世晴以特別聲明解釋23期券末的14頁新作是錯誤宣傳，那究竟真正的新內容是甚麼：

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全文：《鬼滅之刃》第23卷有真結局？吾峠呼世晴親自解釋附錄內容有甚麼

😍😍😍23卷超多新內容！唔夠喉？回帶睇1至22卷超有愛隱藏封面😍😍😍

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《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設官方期間限定Pop-Up Store，不單只有原裝精品、BANDAI玩具figure買，更有九柱及四大主角影相區，即睇現場實況！

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