原來禰豆子不是讀「妮豆子」？《鬼滅》作者吾峠呼世晴的名字又怎樣念？《鬼滅之刃》幾時才會有廣東話配音呢？無人知道！一日未有官方讀法，香港fans就應該要上網查清粵音，守護角色們的正確廣東話讀法。

即學10個《鬼滅之刃》難明字角色正確粵音👍

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同場加映：鬼滅之刃 K11期間店 10件筍貨／3個必影位

《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設官方期間限定Pop-Up Store，不單只有原裝精品、BANDAI玩具figure買，更有九柱及四大主角影相區，即睇現場實況！

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同場加映：《鬼滅之刃》第23卷作者追加後傳

《鬼滅之刃》第23卷單行本，12月4日就會在日本發售。根據集英社公開數字，頭版已經直迫全盛期的《One Piece》發行量，而今集更有驚天動地的追加內容！

23冊《鬼滅》每本都有隱藏封面！睇全文：《鬼滅之刃》第23卷作者追加後傳 回帶睇全23個隱藏封面滿滿是愛

點擊睇！禰豆子 戀柱等角色聲優素顏照😍

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想睇蟲柱真身及全24位聲優素顏照？鬼滅禰豆子/胡蝶忍配音員化妝前後兩個樣？24位女聲優素顏照曝光

同場加映：本田翼直播撐《鬼滅》牽強理由踩《海賊王 One Piece》

日本女演員本田翼在直播中說《鬼滅之刀》及《咒術迴戰》易睇易明，暗踩《海賊王 One Piece》太複雜？

真相出人意表：本田翼直播盲撐《鬼滅》 二個牽強理由狂踩《海賊王 One Piece》

👇同場加映：朗豪坊EVA/鬼滅/海賊王展 換九柱紀念品

繼《鬼滅之刃 無限列車篇》後《新世紀EVA 新劇場版：終》來年也在香港上映，兩作品的展覽正於旺角舉行，場內有2米4初號機，還可購物換九柱紀念品！

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