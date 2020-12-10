撰文：賴浩然
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《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）終於要推出，此作重點之一當然是製作團隊傾力打造的「夜城」Night City。此城市的架構與複雜程度甚至比真實城市更甚。想開局就了解狀況，不想看劇情都不知NPC說的是什麼地方，就先來全盤了解一下夜城各區吧：
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👇👇 電馭叛客 2077 1:4 銀手強尼(奇洛李維斯)精細位👇👇
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【萊莎鍊金工房】可能是上次TGS直播節目大收旺場，KOEI TECMO再一次找來伊織萌Cosplay萊莎。今次更是變本加厲製作出「真人版」的萊莎官網，有瞓身短片之餘再大放送數張新相，廢話少講一齊看靚相吧：
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