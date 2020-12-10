《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）終於要推出，此作重點之一當然是製作團隊傾力打造的「夜城」Night City。此城市的架構與複雜程度甚至比真實城市更甚。想開局就了解狀況，不想看劇情都不知NPC說的是什麼地方，就先來全盤了解一下夜城各區吧：