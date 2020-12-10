Cyberpunk 2077玩前必讀｜夜城7大地區特色解構　開局即衝日本城?

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《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）終於要推出，此作重點之一當然是製作團隊傾力打造的「夜城」Night City。此城市的架構與複雜程度甚至比真實城市更甚。想開局就了解狀況，不想看劇情都不知NPC說的是什麼地方，就先來全盤了解一下夜城各區吧：

👇👇 Cyberpunk 2077 夜城世界版圖 7大地域資料 👇👇

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👇👇 電馭叛客 2077 1:4 銀手強尼(奇洛李維斯)精細位👇👇

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👇👇👇Cyberpunk 2077　6大必玩重點精華👇👇👇

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