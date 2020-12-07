知名高階雕像級模型製作商Prime 1 Studio近日就舉行Showcase，一次公開多款模型新作。除了大量歐美漫畫及電影題材的作品之外，今次還包括有《我的英雄學院》、《對馬戰鬼》、《烙印戰士》、《聖鬥士星矢》等遊戲動漫作。就算不打算買也可看看其精細的造功：

👇Prime 1 Studio 新作公開《我英》、《對馬》10大作👇

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【日本輕小說TOP10】又到年尾各種成績表發佈的時間，日媒在近日便公布日本國內輕小說的2020年銷量排行，多部人氣作品都打入TOP10。聖誕新年假期想找些輕小說看看也不妨參考：