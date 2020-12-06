【PS 5/PlayStation 5】PS5新一輪抽籤派彩了，筆者同大家一樣都落空，真是一機難求。對於PS5我們還有種種問題，《香港01》科技玩物編輯部於早前就有幸獨家專訪到Sony Interactive Entertainment（SIE）全球總裁及CEO Jim Ryan，一齊看看他如何回答：

SIE 總裁及 CEO、SONY 遊戲及網絡服務執行副總裁 Jim Ryan（SIE）

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訪問後感：

是次訪問是採用書面型式進行，遺憾地筆者也無法對答案進行追問。感覺上Jim Ryan的答覆都是走最安全的路線，可能首次轉為非日本人當CEO，加上 PS5 今次超保密的政策，言談難免要謹慎一點。與筆者數年前訪問吉田修平實在有點分別呢。

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