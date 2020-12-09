手機遊戲《Granblue Fantasy》（碧藍幻想/GBF）的鬼滅之刃合作活動開始了，除了老手騎空士興奮之外，今次也引來不少新人入坑，而GBF的合作活動出名佛心因為角色都不用付錢抽。然而「碧藍農場」的系統、技巧等都非常複雜，以下亦提供情報幫新玩家快速上手。

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👇GBF 碧藍幻想 新手入坑必知8個知識👇

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以上只是很皮毛的講了些實用知識，GBF還有極大量的知識、技巧等，還有共鬥、高難度、古戰場、轉世、最新的轉世2.0等等要講幾十篇也說不完。以下提供一些有用連結方便研究。

GBF官網：https://granbluefantasy.jp/GBF 攻略 wiki：https://gbf-wiki.com/Gamewith 攻略網：https://xn--bck3aza1a2if6kra4ee0hf.gamewith.jp/Raid-Finder：https://gbf-raidfinder-tw.herokuapp.com/攻擊計數機：https://motocal.gamersdb.info/

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